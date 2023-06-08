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Гвардиол выбирает между двумя суперклубами

08 Июня 2023 • 18:13 Комментировать

Защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол остаётся на радарах европейских грандов. В прошлом году хорват мог перейти в «Челси», но трансфер не состоялся. Лондонцы и сейчас хотят заполучить Гвардиола, однако после провального сезона с непопаданием в еврокубки привлечь амбициозного игрока сложно.

Как сообщает 90min, приоритетными вариантами для Гвардиола являются «Манчестер Сити» и «Реал». Похоже, что именно между этими топ-клубами будет выбирать 21-летний хорват.

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Йошко Гвардиола в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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