Гвардиол выбирает между двумя суперклубами

Защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол остаётся на радарах европейских грандов. В прошлом году хорват мог перейти в «Челси», но трансфер не состоялся. Лондонцы и сейчас хотят заполучить Гвардиола, однако после провального сезона с непопаданием в еврокубки привлечь амбициозного игрока сложно.

Как сообщает 90min, приоритетными вариантами для Гвардиола являются «Манчестер Сити» и «Реал». Похоже, что именно между этими топ-клубами будет выбирать 21-летний хорват.

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Йошко Гвардиола в 75 миллионов евро.