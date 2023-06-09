Васкес: «Трансфер Месси в «Интер Майами» - это просто вау!»

Полузащитник «Торонто» Виктор Васкес поделился мнением о переходе аргентинского форварда Лионеля Месси в «Интер Майами».
«Трансфер Лионеля в «Интер Майами» - это просто вау! Невероятное событие для города, клуба и фанатов. Лионель придаст заряд энергии, ведь он лучший футболист мира. Я до сих пор считаю его таковым», - приводит слова Васкеса Mundo Deportivo.
Напомним, что Месси перебрался в клуб из Флориды на правах свободного агента. Его контракт будет рассчитан на три года. За «Интер Майами» Лионель будет выступать под десятым номером. Предыдущим его местом работы был «ПСЖ».
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