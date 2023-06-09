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США. МЛС

Васкес: «Трансфер Месси в «Интер Майами» - это просто вау!»

09 Июня 2023 • 10:59 Комментировать

Полузащитник «Торонто» Виктор Васкес поделился мнением о переходе аргентинского форварда Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Трансфер Лионеля в «Интер Майами» - это просто вау! Невероятное событие для города, клуба и фанатов. Лионель придаст заряд энергии, ведь он лучший футболист мира. Я до сих пор считаю его таковым», - приводит слова Васкеса Mundo Deportivo.

Напомним, что Месси перебрался в клуб из Флориды на правах свободного агента. Его контракт будет рассчитан на три года. За «Интер Майами» Лионель будет выступать под десятым номером. Предыдущим его местом работы был «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Виктор Васкес Интер Майами
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