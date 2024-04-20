Тренер «Интер Майами» рассказал о планах по Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о своих планах по использованию Лионеля Месси на ближайшее время. Звёздный аргентинец, как известно, недавно восстановился от травмы.

«По Месси сейчас нет ничего особенного. В ближайшее время у нас матчи по выходным, только одна игра против «Орландо Сити» будет посреди недели. Мы переоценим ситуацию, когда график станет уплотняться. Но я не думаю, что нам нужно разрабатывать специальный план для Месси, потому что он чувствует себя хорошо. Он работает изо дня в день в хорошем темпе», - цитирует Мартино ESPN.

В ночь с субботы на воскресенье по европейскому времени «Интер Майами» сыграет в МЛС против «Нэшвилла».