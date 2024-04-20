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США. МЛС

Тренер «Интер Майами» рассказал о планах по Месси

20 Апреля 2024 • 18:38 Комментировать
Интер Майами
...
Нэшвилл
1 1.45 X 4.60 2 6.70
Через 6 ч. 17 мин.

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о своих планах по использованию Лионеля Месси на ближайшее время. Звёздный аргентинец, как известно, недавно восстановился от травмы.

«По Месси сейчас нет ничего особенного. В ближайшее время у нас матчи по выходным, только одна игра против «Орландо Сити» будет посреди недели. Мы переоценим ситуацию, когда график станет уплотняться. Но я не думаю, что нам нужно разрабатывать специальный план для Месси, потому что он чувствует себя хорошо. Он работает изо дня в день в хорошем темпе», - цитирует Мартино ESPN.

В ночь с субботы на воскресенье по европейскому времени «Интер Майами» сыграет в МЛС против «Нэшвилла».

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Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами ещё теги

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