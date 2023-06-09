Звезда НБА отреагировал на переезд Месси в Майами

Главная звезда баскетбольного клуба «Майами Хит» Джимми Батлер отреагировал на переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Это один из величайших игроков в истории футбола. Я очень рад, что он будет играть за наш город. Теперь все футбольные фанаты ринутся на стадион, чтобы понаблюдать за его игрой. Это классная сделка», - рассказал Батлер во время пресс-конференции.

Месси перебрался в «Интер Майами» на правах свободного агента. В СМИ сообщалось, что контракт между сторонами рассчитан на три года. Предыдущим местом работы 35-летнего аргентинца был французский «ПСЖ».