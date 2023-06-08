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США. МЛС

Когда Месси дебютирует за «Интер Майами» - названа дата

08 Июня 2023 • 19:58 Комментировать

Лионель Месси продолжит карьеру в «Интер Майами». О переходе звёздного аргентинца в клуб МЛС было объявлено в среду вечером.

В ближайших матчах «Интер Майами» Месси точно не сыграет – его контракт с «ПСЖ» действует до 30 июня, а трансферное окно в МЛС открывается 5 июля.

После открытия окна регистрации «Интер Майами» проведёт два гостевых матча в МЛС. Дальше будет игра на своём стадионе против мексиканского «Крус Асуль» в рамках Кубка лиг. Именно в этой игре, в ночь с 21 на 22 июля, ожидается дебют Месси, пишут СМИ.

Напомним, что два последних сезона Лионель Месси провёл в «ПСЖ».

В «Интер Майами» объявили игровой номер Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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