Бэйл может покинуть «Лос-Анджелес» зимой

Нападающий «Лос-Анджелеса» и сборной Уэльса Гарет Бэйл может покинуть американский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает The Sun.

По информации источника, 33-летний футболист имеет право досрочно расторгнуть своё соглашение с «Лос-Анджелесом», воспользовавшись специальным пунктом, который прописан в его контракте.

Напомним, что валлиец защищает цвета «Лос-Анджелеса» с лета текущего года. В общей сложности за калифорнийский клуб пятикратный победитель Лиги чемпионов успел провести 14 матчей и забить три гола.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Уэльса в 2 миллиона евро.