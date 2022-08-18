Тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» - о Пуче: «Один из лучших трансферов в истории МЛС»

«Лос-Анджелес Гэлакси» провел презентацию новичка команды Рики Пуча, перебравшегося в Калифорнию из каталонской «Барселоны».

«Это один из лучших трансферов в истории нашей лиги. Это хорошо для имиджа нашего клуба, но еще лучше для признания МЛС», - высказался наставник «Лос-Анджелес Гэлакси» Грег Ванни.

23-летний полузащитник присоединился к калифорнийскому клубу на правах свободного агента. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца 2025 года.

На данный момент «Лос-Анджелес Гэлакси» располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.