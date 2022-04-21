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США. МЛС

Бэйл может продолжить карьеру в МЛС

21 Апреля 2022 • 21:01 Комментировать
Ди Си Юнайтед
...
Нью-Инглэнд Революшн
24.04 02:30

Для валлийского нападающего Гарета Бэйла появляются новые варианты развития карьеры после грядущего расставания с «Реалом», в котором уже никто не сомневается. Бэйл хочет заручиться игровой практикой до чемпионата мира в Катаре и потому рассматривает краткосрочные контракты. Предполагалось, что он может вернуться в родной Уэльс, но теперь появляются и другие варианты для него.

В частности, вариант продолжения карьеры в американской лиге МЛС - как сообщает английский репортер Стивен Гофф, у Бэйла есть предложение от клуба «Ди Си Юнайтед», в котором выступал ранее англичанин Уэйн Руни.

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Евро-Футбол.Ру,
Ди Си Юнайтед Гарет Бэйл Трансферы футбола - лето 2022
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