Бэйл может продолжить карьеру в МЛС

Для валлийского нападающего Гарета Бэйла появляются новые варианты развития карьеры после грядущего расставания с «Реалом», в котором уже никто не сомневается. Бэйл хочет заручиться игровой практикой до чемпионата мира в Катаре и потому рассматривает краткосрочные контракты. Предполагалось, что он может вернуться в родной Уэльс, но теперь появляются и другие варианты для него.

В частности, вариант продолжения карьеры в американской лиге МЛС - как сообщает английский репортер Стивен Гофф, у Бэйла есть предложение от клуба «Ди Си Юнайтед», в котором выступал ранее англичанин Уэйн Руни.