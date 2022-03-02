Игуаин наслаждается обретенным в МЛС спокойствием

В то время как вся Европа гудит в силу политической обстановки, бывший нападающий «Реала», «Наполи», «Ювентуса» и «Милана», аргентинец Гонсало Игуаин, рассказал, как ему хорошо живется в США. По словам Игуаина, в Европе он постоянно становился объектом нападок и критики, но все это теперь позади.

- Я пятнадцать лет провел в самых лучших клубах и забил более трехсот голов, и люди, которые чем-то там разочарованы, не могут на меня повлиять. Мне смешны их претензии. Было время, когда я страдал из-за критики, но затем изменился, поняв, что футболиста всегда больше критикуют, чем хвалят. Тут, в США, я обрел душевное спокойствие, мне хорошо, - заявил Игуаин, слова которого цитирует журнал Ole.