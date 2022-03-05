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США. МЛС

«Никогда не станут играть с этим парнем» - Игуаином недовольны в МЛС

05 Марта 2022 • 19:37 Комментировать
Остин
...
Интер Майами
07.03 00:00

Мы уже не раз сообщали о том, как наслаждается своим времяпребыванием в МЛС Гонсало Игуаин, убеждающий перебраться туда самого Лионеля Месси. Между тем к самому Игуаину отношение в этом смысле неоднозначное - далеко не все его коллеги по ремеслу довольны им. В частности, его резко раскритиковал выступающий за «Чикаго Файр» Фабьян Эрберс, считающий, что Игуаин несет с собой на поле слишком много негатива.

- Я смотрю на этого парня, не знаю, кем он себя мнит, но ведет себя патетически - если кто-то ошибается с передачей, он строит ужасные гримасы, ты видишь, что это за человек на поле, и я лично никогда не хотел бы играть с ним в команде. Если он хочет быть лидером, то надо действовать как-то иначе. Не думаю, что «Интер Майами» многого добьется с ним, - считает Эрберс, слова которого прозвучали в Zee Soccer Podcast.

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Евро-Футбол.Ру,
Гонсало Игуаин
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ОСТИН ИНТЕР МАЙАМИ
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