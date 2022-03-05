«Никогда не станут играть с этим парнем» - Игуаином недовольны в МЛС

Мы уже не раз сообщали о том, как наслаждается своим времяпребыванием в МЛС Гонсало Игуаин, убеждающий перебраться туда самого Лионеля Месси. Между тем к самому Игуаину отношение в этом смысле неоднозначное - далеко не все его коллеги по ремеслу довольны им. В частности, его резко раскритиковал выступающий за «Чикаго Файр» Фабьян Эрберс, считающий, что Игуаин несет с собой на поле слишком много негатива.

- Я смотрю на этого парня, не знаю, кем он себя мнит, но ведет себя патетически - если кто-то ошибается с передачей, он строит ужасные гримасы, ты видишь, что это за человек на поле, и я лично никогда не хотел бы играть с ним в команде. Если он хочет быть лидером, то надо действовать как-то иначе. Не думаю, что «Интер Майами» многого добьется с ним, - считает Эрберс, слова которого прозвучали в Zee Soccer Podcast.