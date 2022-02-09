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США. МЛС

«Лос-Анджелес Гэлакси» намекнул на подписание Дугласа Косты

09 Февраля 2022 • 20:37 Комментировать

Переход бразильского вингера Дугласа Косты имеет полуофициальный статус, так как информация о трансфере исходит не только от инсайдеров, а и от социальных сетей клуба.

Официальный аккаунт «Лос-Анджелес Гэлакси» опубликовал пост, где на игровой футболке клуба изображена светящаяся молния, которая является символом бразильца и долгое время являлась аватаром игрока в социальных сетях. 

Сам Коста не скрывает своё присутствие в Лос-Анджелесе и поделился с подписчиками своим походом на матч местной баскетбольной команды. 

Имея всё это, болельщикам остаётся дожидаться официального объявления трансфера Косты в МЛС, где экс-игрок «Гремио», «Шахтёра», «Баварии» и «Ювентуса» скорее всего завершит игровую карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Дуглас Коста Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
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