Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 187 Комментарии
США. МЛС

​«Цинциннати» уволил Япа Стама официально

27 Сентября 2021 • 17:36 Комментировать

Яп Стам более не является главным тренером клуба «Цинциннати», выступающего в американской МЛС. Об увольнении 49-летнего голландского специалиста сообщается на официальном сайте клуба.

«Цинциннати» проиграл три последних матча МЛС. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает предпоследнее место.

Яп Стам работал у руля «Цинциннати» с мая 2020 года. В 47 матчах под руководством голландца команда отпраздновала только 8 побед при 12 ничьих и 27 поражениях.

Как игрок Яп Стам известен главным образом по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Лацио» и «Милан».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Яп Стам Цинциннати
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
17:36 · США. МЛС
​«Цинциннати» уволил Япа Стама официально
17 Сентября
17:59 · США. МЛС
Игуаин приостановит карьеру
15:00 · Франция. Лига 1
Игуаин: «Интер Майами» хочет подписать Месси»
15 Сентября
08:41 · США. МЛС
Клубы МЛС хотят пригласить Андрея Шевченко 1
14 Сентября
00:36 · США. МЛС
«Торонто» – «Интер Майами»: прогноз на матч МЛС
00:29 · США. МЛС
«Нью-Йорк Сити» – «Даллас»: прогноз на матч МЛС
00:26 · США. МЛС
«Коламбус Кру» – «Нью-Йорк Ред Буллз»: прогноз на матч МЛС
12 Сентября
09:14 · США. МЛС
​На матче «Интер Майами» фанаты спасали кота с помощью флага США 3 видео
04 Сентября
18:48 · США. МЛС
​19-летний сын Бекхэма подписал первый профессиональный контракт
12:43 · США. МЛС
Сын Бекхэма подписал контракт с американским клубом
22 Августа
09:18 · Франция. Лига 1
​Бекхэм ведёт переговоры с Месси по поводу МЛС 1 слухи
18 Августа
09:08 · Италия. Серия А
Видаль отказался переходить в клуб Бекхэма
17 Августа
16:33 · США. МЛС
​Пирло готов тренировать в МЛС
14:20 · Испания. Ла Лига
Агуэро намерен перебраться в МЛС 1
06 Августа
00:38 · США. МЛС
Месси может переехать в МЛС
Все новости
Рекомендуем