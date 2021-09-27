Яп Стам более не является главным тренером клуба «Цинциннати», выступающего в американской МЛС. Об увольнении 49-летнего голландского специалиста сообщается на официальном сайте клуба.

«Цинциннати» проиграл три последних матча МЛС. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает предпоследнее место.

Яп Стам работал у руля «Цинциннати» с мая 2020 года. В 47 матчах под руководством голландца команда отпраздновала только 8 побед при 12 ничьих и 27 поражениях.

Как игрок Яп Стам известен главным образом по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Лацио» и «Милан».