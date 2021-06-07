Чемпион АПЛ в составе «Лестера» переехал в МЛС

Опытный австрийский защитник Кристиан Фукс, становившийся чемпионом Англии в составе «Лестера», продолжит карьеру за океаном. Новым местом работы 35-летнего футболиста стал «Шарлотт», выступающий в МЛС.

Как сообщила пресс-служба американского клуба, с игроком подписано трудовое соглашение на один год с возможностью пролонгации на сезон.

По завершении сезона-2020/2021 Кристиан покинул «Лестер» в связи с истечением срока контракта. Австриец играл за английский коллектив с 2015 года. На его счету 116 поединков в Премьер-лиге и два забитых мяча.