Чемпион АПЛ в составе «Лестера» переехал в МЛС

|
07 Июня 2021, 13:27,
|
|
Опытный австрийский защитник Кристиан Фукс, становившийся чемпионом Англии в составе «Лестера», продолжит карьеру за океаном. Новым местом работы 35-летнего футболиста стал «Шарлотт», выступающий в МЛС.
Как сообщила пресс-служба американского клуба, с игроком подписано трудовое соглашение на один год с возможностью пролонгации на сезон.
По завершении сезона-2020/2021 Кристиан покинул «Лестер» в связи с истечением срока контракта. Австриец играл за английский коллектив с 2015 года. На его счету 116 поединков в Премьер-лиге и два забитых мяча.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Кристиан Фукс, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Шарлотт