Экс-наставник «Барселоны» Кике Сетьен может перебраться в Бразилию. Об этом сообщает Diario AS.

По информации источника, 65-летний испанец привлек внимание бразильского «Ботафого». Сообщается, что окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Напомним, последним местом работы Сетьена был «Вильярреал». Тренер находился у руля команды с 2022 по 2023 год. Помимо этого, испанец возглавлял «Барселону», «Бетис», «Лас-Пальмас» и многие другие коллективы.

На данный момент главным тренером «Ботафого» является 44-летний Фабио Матиас, который пришел в клуб в феврале текущего года.