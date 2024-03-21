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Чемпионат Бразилии. Серия А

Адвокаты Робиньо обжаловали решение об аресте игрока в Бразилии

21 Марта 2024 • 19:34 Комментировать

Представители бывшего футболиста Робиньо обжаловали решение об аресте в Бразилии.

Напомним, что в ноябре 2017 года Робиньо был приговорён итальянским судом к девяти годам тюремного заключения по обвинению в групповом изнасиловании в Италии.

В январе 2022 года его кассация была отклонена, в феврале того же года Италия выдала международный ордер на арест Робиньо.

На заседании Верховного суда юстиции был удовлетворен запрос Италии о том, чтобы Робиньо отбывал наказание в Бразилии.

Защита Робиньо подала апелляцию в Верховный суд Бразилии, чтобы избежать немедленного ареста экс-футболиста, передаёт издание Reuters.

Добавим, что форвард за свою карьеру выступал за бразильский «Сантос», английский «Манчестер Сити», испанский «Реал» и итальянский «Милан».


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Евро-Футбол.Ру,
Робиньо
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