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Чемпионат Бразилии. Серия А

Президент Бразилии намерен отправить Робиньо в тюрьму

13 Марта 2024 • 03:11 Комментировать

Мы уже сообщали о злоключениях бывшего игрока «Милана» Робиньо, который скрывается от итальянского правосудия в своей родной Бразилии. И, похоже, долго делать это он не сможет - резонансным делом заинтересовался сам президент Бразилии Лула.

- Робиньо приговорен итальянским судом и должен был отбыть наказание там. В этом месяце ему предстоит суд у нас и я надеюсь, что он заплатит за свою безответственность, за свое преступление. Все, кто совершает изнасилование, должны отправляться в тюрьму. У Робиньо не было необходимости совершать такие вещи, он зарабатывал хорошие деньги, - цитирует слова Лулы pianetamilan.it.


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Робиньо Сборная Бразилии
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