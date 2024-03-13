Президент Бразилии намерен отправить Робиньо в тюрьму

Мы уже сообщали о злоключениях бывшего игрока «Милана» Робиньо, который скрывается от итальянского правосудия в своей родной Бразилии. И, похоже, долго делать это он не сможет - резонансным делом заинтересовался сам президент Бразилии Лула.

- Робиньо приговорен итальянским судом и должен был отбыть наказание там. В этом месяце ему предстоит суд у нас и я надеюсь, что он заплатит за свою безответственность, за свое преступление. Все, кто совершает изнасилование, должны отправляться в тюрьму. У Робиньо не было необходимости совершать такие вещи, он зарабатывал хорошие деньги, - цитирует слова Лулы pianetamilan.it.