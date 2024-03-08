​Итальянское правосудие требует у Бразилии выдачи Робиньо

Мы уже рассказывали о злоключениях бывшего игрока «Милана» Робиньо, который поучаствовал в групповом изнасиловании и был приговорен итальянским правосудием к 9-летнему сроку, но успел бежать в родную Бразилию.

И теперь, как сообщает pianetamilan.it, итальянское правосудие «хочет» Робиньо - оно направила соответствующий запрос в «компетентные органы» Бразилии. Двадцатого марта Высшая судебная палата Бразилии рассмотрит этот случай и решит, если в данной ситуации экс-игрок может отбыть наказание в Бразилии.

И, если будет вынесено положительное решение, Робиньо все-таки придется вкусить тюремной баланды. Если он, конечно, не скроется снова в каком-нибудь Парагвае или Гвиане.