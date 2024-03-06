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Чемпионат Бразилии. Серия А

Бывший форвард «Спартака» нашёл себе новый клуб в Бразилии

06 Марта 2024 • 21:35 Комментировать

Бывший нападающий «Спартака» нашёл себе новый клуб.

Бразильский клуб «Витория» сообщил о подписании контракта с форвардом Луисом Адриано.

О подробностях контракта с 36-летним футболистом не сообщается. В феврале Адриано ушёл из «Интернасьонала», за который он провёл 65 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

Напомним, Луис Адриано с 2017 по 2019 год выступал за московский «Спартак». В его активе 79 матчей за «красно-белых», в которых он забил 25 голов и сделал 15 результативных передач. В составе «Спартака» он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.


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