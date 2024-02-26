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Чемпионат Бразилии. Серия А

Коутиньо рассказал, готов ли сыграть на следующем чемпионате мира

26 Февраля 2024 • 14:56 Комментировать

Полузащитник «Аль-Духаиля» Филипе Коутиньо рассказал, готов ли сыграть на следующем чемпионате мира, который состоится в 2026 году.

«Сыграть на следующем чемпионате мира? Из-за возраста у меня не будет с этим проблем, но мне пока не хочется заглядывать так далеко. До чемпионата мира ещё много времени. Посмотрим, что произойдёт», – цитирует Коутиньо издание Sport.

31-летний Коутиньо ранее выступал за сборную Бразилии на чемпионате мира в России, но не смог принять участие на последнем мундиале в Катаре. Бывший полузащитник «Баварии» и «Барселоны» провёл за сборную Бразилии 68 матчей, где отметился 21 голом.

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