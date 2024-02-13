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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Эндрик «проехал» мимо Олимпиады - Бразилия уступила Аргентине

13 Февраля 2024 • 03:17 Комментировать

Разочарование для Эндрика - будущий игрок мадридского «Реала» не примет участия в Олимпийских играх, хотя он очень стремился туда. Молодежная сборная Бразиллии уступила сверстникам из Аргентины после того, как 22-летний игрок «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду, забил единственный гол в матче за десять минут до финального свистка.

Таким  образом, к молодежной сборной Парагвая присоединились аргентинцы под руководством Хавьера Маскерано - именно эти две команды поедут летом в Париж. Сборная Бразилии же впервые с 2004 года «проехала» мимо турнира.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Эндрик
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