​Эндрик «проехал» мимо Олимпиады - Бразилия уступила Аргентине

Разочарование для Эндрика - будущий игрок мадридского «Реала» не примет участия в Олимпийских играх, хотя он очень стремился туда. Молодежная сборная Бразиллии уступила сверстникам из Аргентины после того, как 22-летний игрок «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду, забил единственный гол в матче за десять минут до финального свистка.

Таким образом, к молодежной сборной Парагвая присоединились аргентинцы под руководством Хавьера Маскерано - именно эти две команды поедут летом в Париж. Сборная Бразилии же впервые с 2004 года «проехала» мимо турнира.