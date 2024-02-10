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Хамес Родригес близок к расторжению контракта с «Сан-Паулу»

10 Февраля 2024 • 00:35 Комментировать
Понте-Прета
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Сан-Паулу
Через 21 ч. 51 мин.

Атакующий полузащитник «Сан-Паулу» Хамес Родригес готовится к уходу.

Колумбиец пополнил ряды бразильского клуба в июле прошлого года, но так и не смог прижиться на новом месте. Ранее в прессе уже фигурировала информация о возможном уходе Хамеса, и теперь, как докладывает инсайдер Николо Скира, стороны приближаются к расторжению контракта по взаимному согласию. Клубу и игроку осталось лишь договориться о сумме неустойки.

Хамес Родригес провёл в общей сложности 14 матчей за «Сан-Паулу». В активе 32-летнего футболиста один забитый мяч и три результативные передачи в составе бразильского коллектива.

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Евро-Футбол.Ру,
Хамес Родригес Сан-Паулу

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