Хамес Родригес близок к расторжению контракта с «Сан-Паулу»

Атакующий полузащитник «Сан-Паулу» Хамес Родригес готовится к уходу.

Колумбиец пополнил ряды бразильского клуба в июле прошлого года, но так и не смог прижиться на новом месте. Ранее в прессе уже фигурировала информация о возможном уходе Хамеса, и теперь, как докладывает инсайдер Николо Скира, стороны приближаются к расторжению контракта по взаимному согласию. Клубу и игроку осталось лишь договориться о сумме неустойки.

Хамес Родригес провёл в общей сложности 14 матчей за «Сан-Паулу». В активе 32-летнего футболиста один забитый мяч и три результативные передачи в составе бразильского коллектива.