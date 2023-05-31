Бразильский нападающий Неймар вновь заставил говорить о себе - он приглашает принять участие вместе с ним в трехдневном круизе, который состоится в конце года в Бразилии, со стартом и финишем в Сантосе. Судно с Неймаром на борту будет останавливаться в самых популярных (и доступных с точки зрения мореходства) местах бразильского побережья.

На борту будет свой «блэкджек и шлюхи» - все, как нравится Неймару, небольшое футбольное поле, казино и симулятор Ф-1, так как недавно выяснилось, что бразилец воспылал любовью к «королевских автогонкам» и даже завел дружбу с Льюисом Хэмилтоном.