Бразильский нападающий Алешандре Пато подписал контракт с «Сан-Паулу».

33-летний футболист находился без клуба с момента ухода из американского «Орландо» в январе текущего года. В начале мая стало известно об интересе к экс-форварду «Милана» со стороны «Сан-Паулу», и в итоге сторонам удалось договориться, о чём сообщила пресс-служба гранда бразильской Серии А. Соглашение рассчитано до конца 2023 года.

Алешандре Пато дважды выступал за «Сан-Паулу» в прошлом – с 2014 по 2015 год и с 2020 по 2021. В общей сложности в активе некогда перспективного нападающего 39 забитых мячей в 121 поединке элитного бразильского дивизиона.