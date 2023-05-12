Пато нашёл себе новый клуб с зарплатой в 9 тысяч евро

Бразильский нападающий Алешандре Пато, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента, может трудоустроиться у себя на родине. 33-летнего форварда собирается подписать «Сан-Паулу», об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

По данным источника, стороны обсуждают краткосрочный трудовой договор с заработной платой в размере девяти тысяч евро в неделю. Контракт будет подписан в течение ближайших недель.

Последним местом работы опытного форварда был американский клуб «Орландо». В Европе Алешандро известен по выступлениям за «Милан», лондонский «Челси» и испанский «Вильяреал».