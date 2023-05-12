Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Пато нашёл себе новый клуб с зарплатой в 9 тысяч евро

12 Мая 2023 • 13:55 Комментировать (1)

Бразильский нападающий Алешандре Пато, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента, может трудоустроиться у себя на родине. 33-летнего форварда собирается подписать «Сан-Паулу», об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

По данным источника, стороны обсуждают краткосрочный трудовой договор с заработной платой в размере девяти тысяч евро в неделю. Контракт будет подписан в течение ближайших недель.

Последним местом работы опытного форварда был американский клуб «Орландо». В Европе Алешандро известен по выступлениям за «Милан», лондонский «Челси» и испанский «Вильяреал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алешандре Пато Сан-Паулу трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
12 Мая 2023 в 14:06
ай.. паходу наш какора пакручее будец.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Мая
13:55 · Бразилия
Пато нашёл себе новый клуб с зарплатой в 9 тысяч евро 1
11:28 · Англия. Премьер-лига
Силва может уйти из «Челси»
09 Мая
18:08 · Россия. Премьер-лига
Мойзес останется в ЦСКА
09:54 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Обамеянга в «Барселону» может заблокировать переход Витора Роке 1
06 Мая
10:05 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Зенита» Халк купил самолёт
04 Мая
19:49 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Манчестер Сити» купили клуб бразильской Серии А 2
19:19 · Бразилия
Абель Феррейра близок к продлению контракта с «Палмейрасом» до 2027 года
09:36 · Бразилия
Бразильский клуб отказался от Хамеса
03 Мая
16:37 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что Мантуан хочет остаться в «Зените»
02 Мая
18:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Лео Перейры: «Трансфер в Россию летом маловероятен»
07:43 · Бразилия
Экс-тренер «Реала» возглавил «Коринтианс» официально
29 Апреля
12:10 · Россия. Премьер-лига
Педриньо возвращается в «Локомотив» официально
04:37 · Бразилия
«Коринтианс» приглашает Тите, но тот пока не решается
28 Апреля
04:42 · Испания. Ла Лига
Сына Марсело уже вызывают в детскую сборную Испании
27 Апреля
16:03 · Россия. Премьер-лига
Малком: «Болельщики в Бразилии — сумасшедший дом в хорошем смысле слова»
Все новости
Рекомендуем