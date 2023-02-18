Марсело стал свободным агентом

Известный бразильский защитник Марсело обрёл статус свободного агента. 34-летний футболист расторг трудовое соглашение с «Олимпиакосом», о чём в субботу было объявлено официально.

За «Олимпиакос» Марсело выступал с осени прошлого года. В 10 матчах за греческий клуб бразилец забил три гола.

Как сообщает в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо, Марсело вернулся в Мадрид со своей семьёй. Теперь бразильский футболист будет заниматься поиском нового клуба.

Марсело известен главным образом по выступлениям за «Реал». Цвета мадридского гранда бразилец защищал в 2007-2022 годах.