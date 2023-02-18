Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Марсело стал свободным агентом

18 Февраля 2023 • 18:40 Комментировать

Известный бразильский защитник Марсело обрёл статус свободного агента. 34-летний футболист расторг трудовое соглашение с «Олимпиакосом», о чём в субботу было объявлено официально.

За «Олимпиакос» Марсело выступал с осени прошлого года. В 10 матчах за греческий клуб бразилец забил три гола.

Как сообщает в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо, Марсело вернулся в Мадрид со своей семьёй. Теперь бразильский футболист будет заниматься поиском нового клуба.

Марсело известен главным образом по выступлениям за «Реал». Цвета мадридского гранда бразилец защищал в 2007-2022 годах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Марсело
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Февраля
18:40 · Бразилия
Марсело стал свободным агентом
09:42 · Англия. Премьер-лига
Новичок «Челси» перейдёт в бразильский клуб на правах аренды
17 Февраля
00:26 · Бразилия
Дани Алвеса могут перевести под домашний арест
15 Февраля
04:43 · Бразилия
Из-за гола, в котором поучаствовал Луис Суарес, арбитр вызвал на поле полицию видео
14 Февраля
21:46 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что сборной России будет полезно сыграть с клубами из Бразилии
21:24 · Россия. Премьер-лига
Терёхин раскритиковал планы РФС сыграть в бразильскими клубами
16:17 · Бразилия
​В РФС подтвердили, что сборная России может сыграть с клубами из Бразилии
11 Февраля
18:05 · Россия. Премьер-лига
Майкон: «Мне кажется, что Иван попадёт в сборную Бразилии»
10 Февраля
19:41 · Бразилия
Абрамович может приобрести бразильский футбольный клуб
11:32 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что переговоры с ЦСКА о выкупе Мойзеса пока не ведутся
09 Февраля
18:12 · Россия. Премьер-лига
Назван самый дорогой российский игрок старше 31 года
14:51 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Трансфер Перейры в Россию сейчас представляется более сложным, чем раньше»
01:15 · Испания. Ла Лига
«Сантос» не оставляет надежд переманить Кавани
08 Февраля
14:23 · Италия. Серия А
«Барселона» следующим летом хочет пригласить трёх игроков
03:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла «нового Луиса Суареса»
Все новости
Рекомендуем