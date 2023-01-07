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Чемпионат Бразилии. Серия А

Вагнер Лав продлил контракт с бразильским клубом официально

07 Января 2023 • 09:10 Комментировать

Бразильский нападающий Вагнер Лав, поигравший в Российской премьер-лиге за московский ЦСКА, заключил новый контракт со «Спорт Ресифе». Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Новый трудовой договор 38-летнего форварда с бразильским коллективом рассчитан до ноября нынешнего года.

Вагнер пополнил ряды команды из Ресифи минувшим летом, приняв участие в 17 поединках бразильской Серии Б. На счету нападающего семь забитых мячей и одна голевая передача.

Напомним, что за «армейцев» Лав играл с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. На его счету 85 забитых мячей в 169 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Вагнер Лав Спорт Ресифе
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