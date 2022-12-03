Клинсманн: «Пеле - волшебная персона»

Мы уже сообщали о том, что Король футбола Пеле находится в очень непростом положении с точки зрения здоровья, он госпитализирован и речь идет о борьбе за жизнь. Тревожное, если не сказать критическое положение бывшего бразильского суперигрока прокомментировал другой бывший чемпион мира, пусть и не трехкратный - немец Юрген Клинсманн. Он сожалеет о том, что 82-летнему Пеле приходится проходить через такие муки:

- Пеле такая волшебная персона. Легендарный персонаж мира футбола. Мы можем только молиться об его здоровье, надеяться на лучшее. Очень грустно, - цитирует слова Клинсманна BBC Sport.