Суарес отказался переходить в «Гремио»

Нападающий Луис Суарес, находящийся в статусе свободного агента, отказался подписывать контракт с бразильским «Гремио». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, у уругвайца другие планы на будущее.

Напомним, Суарес в последние месяцы выступал за «Насьональ», с которым подписал контракт на краткосрочной основе. Сейчас соглашение нападающего с клубом уже подошло к концу, поэтому футболист пребывает в статусе свободного агента.

Не исключено, что Суарес вернётся в Европу, где ещё в прошлом сезоне выступал в составе мадридского «Атлетико». Напомним, Луис сыграет за сборную Уругвая на грядущем чемпионате мира в Катаре.