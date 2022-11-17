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Чемпионат Бразилии. Серия А

Суарес отказался переходить в «Гремио»

17 Ноября 2022 • 15:01 Комментировать

Нападающий Луис Суарес, находящийся в статусе свободного агента, отказался подписывать контракт с бразильским «Гремио». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, у уругвайца другие планы на будущее.

Напомним, Суарес в последние месяцы выступал за «Насьональ», с которым подписал контракт на краткосрочной основе. Сейчас соглашение нападающего с клубом уже подошло к концу, поэтому футболист пребывает в статусе свободного агента.

Не исключено, что Суарес вернётся в Европу, где ещё в прошлом сезоне выступал в составе мадридского «Атлетико». Напомним, Луис сыграет за сборную Уругвая на грядущем чемпионате мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес
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