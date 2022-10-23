Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Юри Алберто в матче «Коринтианса» получил две жёлтые карточки за семь минут

23 Октября 2022 • 09:15 Комментировать

Нападающий петербургского «Зенита» Юри Алберто, выступающий на правах аренды за «Коринтианс», был удален с поля в поединке 33-го тура чемпионата Бразилии против «Сантоса».

21-летний форвард покинул поле уже в первом тайме, получив две желтые карточки на 36-й и 43-й минутах.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 23 поединках «Коринтианса», в которых отметился восемью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Арендное соглашение бразильца с «Коринтинсом» рассчитано до окончания сезона-2022/2023. После истечения срока трудового договора Алберто вернется в Санкт-Петербург.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Юри Алберто
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу
Аваи Аваи
3
0
1.16 7.20 20.00
Видео
23.10.22 в 22:00
Жувентуде Жувентуде
Сан-Паулу Сан-Паулу
Видео
23.10.22 в 22:00
Флуминенсе Флуминенсе
Ботафого Рио-де-Жанейро Ботафого Рио-де-Жанейро
1.63 3.90 5.20
Видео
24.10.22 в 00:00
Куяба Куяба
Гойяс Гойяс
1.95 3.25 4.20
Видео
24.10.22 в 00:00
Коритиба Парана Коритиба Парана
Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре
3.45 3.25 2.16
Видео
24.10.22 в 00:00
Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе
Сеара
2.21 3.25 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
09:15 · Бразилия
Юри Алберто в матче «Коринтианса» получил две жёлтые карточки за семь минут
21 Октября
22:38 · Бразилия
В Бразилии футболист назвал своего сына в честь де Брёйне
20 Октября
17:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет арендовать Сантоса из «Васко да Гамы»
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на бразильца, которого хотят «Реал» и «Барселона»
15 Октября
16:35 · Бразилия
Артуро Видаль не смог сдержать слёз, просматривая похороны своего отца
13 Октября
22:39 · Бразилия
Инфантино посетил первый матч финала Кубка Бразилии
12 Октября
16:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Мантуана отреагировал на информацию о возможном переходе бразильца в «Зенит» на постоянной основе
10:50 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» высказались о возможном обмене Алберто в «Коринтианс»
07 Октября
23:25 · Бразилия
Роналдо зазывает Месси в свой «Крузейро»
04 Октября
18:36 · Франция. Лига 1
Отец Неймара заработал перелом, празднуя победу сына в товарищеском матче
01 Октября
21:16 · Бразилия
Халк – болельщикам «Атлетико Минейро»: «Я могу уйти, если вы этого хотите»
09:18 · Англия. Премьер-лига
Жезус — про Эндрика: «Он феномен!»
00:10 · Англия. Премьер-лига
Жезус - об Эндрике: «Вау, он звезда! Феномен!»
30 Сентября
00:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готовит крупные предложения по двум юным бразильцам
29 Сентября
17:16 · Россия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» может активировать опцию выкупа Гомеса в январе слухи
Все новости
Рекомендуем