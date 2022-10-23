Юри Алберто в матче «Коринтианса» получил две жёлтые карточки за семь минут

Нападающий петербургского «Зенита» Юри Алберто, выступающий на правах аренды за «Коринтианс», был удален с поля в поединке 33-го тура чемпионата Бразилии против «Сантоса».

21-летний форвард покинул поле уже в первом тайме, получив две желтые карточки на 36-й и 43-й минутах.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 23 поединках «Коринтианса», в которых отметился восемью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Арендное соглашение бразильца с «Коринтинсом» рассчитано до окончания сезона-2022/2023. После истечения срока трудового договора Алберто вернется в Санкт-Петербург.