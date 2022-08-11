Экс-форвард московского ЦСКА и «Манчестер Сити» Жо определился с новым местом работы. 35-летний нападающий будет выступать у себя на родине за «Сеару», об этом рапортует клубная пресс-служба. Новая команда Жо занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

Напомним, что форвард является воспитанником академии «Коринтианса». В составе ЦСКА Жо выступал с 2006 по 2008 год, после чего на три сезона переехал в английский «Манчестер Сити».

Кроме того, в активе нападающего 20 проведенных поединков в составе национальной сборной Бразилии. В этих матчах футболист отметился пятью забитыми мячами.