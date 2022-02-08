Руй Витория отказался возглавлять бразильский «Фламенго»

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория до сих пор не нашел себе новое место работы. Португальский специалист решил взять паузу после не самого просто отрезка в карьере в России, отказавшись возглавлять бразильский «Фламенго».

Подобными данными поделился агент специалиста, Паулу Барбоза. По его словам, Витория ждет более подходящих и выгодных предложений.

«Нельзя говорить, что Витория исчез, он просто отдыхает. Когда Витория вернется к работе? Когда появится серьезное предложение. По всей вероятности, летом. Витория может продолжить работать в Европе, Бразилии», - рассказал Барбоза в беседе с «РБ Спорт».