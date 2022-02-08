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Чемпионат Бразилии. Серия А

Руй Витория отказался возглавлять бразильский «Фламенго»

08 Февраля 2022 • 00:25 Комментировать

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория до сих пор не нашел себе новое место работы. Португальский специалист решил взять паузу после не самого просто отрезка в карьере в России, отказавшись возглавлять бразильский «Фламенго».

Подобными данными поделился агент специалиста, Паулу Барбоза. По его словам, Витория ждет более подходящих и выгодных предложений.

«Нельзя говорить, что Витория исчез, он просто отдыхает. Когда Витория вернется к работе? Когда появится серьезное предложение. По всей вероятности, летом. Витория может продолжить работать в Европе, Бразилии», - рассказал Барбоза в беседе с «РБ Спорт».

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Руй Витория
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