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Бразилия

Пеле опубликовал очередной пост о своём состоянии видео

22 Сентября 2021 • 10:07 Комментировать

Легенда мирового футбола Пеле посредством своего инстаграм-аккаунта рассказал о своем самочувствии после операции.

«Хочу показать вам видео, на делюсь своей радостью. Меня все поддерживают и хорошо ухаживают. Если я так продолжу заниматься на велотренажере, то вскоре могу вернуться в «Сантос». Что думаете по этому поводу?», - гласит сообщение 80-летнего бразильца в социальной сети.

Около двух недель назад Пеле перенес хирургическое вмешательство по удалению опухоли в толстой кишке.

В бытность футболистом Пеле поиграл за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Бразилии он трижды становился чемпионом мира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пеле
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