Легенда мирового футбола Пеле посредством своего инстаграм-аккаунта рассказал о своем самочувствии после операции.

«Хочу показать вам видео, на делюсь своей радостью. Меня все поддерживают и хорошо ухаживают. Если я так продолжу заниматься на велотренажере, то вскоре могу вернуться в «Сантос». Что думаете по этому поводу?», - гласит сообщение 80-летнего бразильца в социальной сети.

Около двух недель назад Пеле перенес хирургическое вмешательство по удалению опухоли в толстой кишке.

В бытность футболистом Пеле поиграл за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Бразилии он трижды становился чемпионом мира.