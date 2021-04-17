Тайсон стал игроком «Интернасьоналя»

Атакующий полузащитник Тайсон, покинувший со скандалом донецкий «Шахтёр», вернулся к себе на родину. 33-летний бразильский футболист заключил трудовое соглашение с «Интернасьоналем». Договор рассчитан на два года, рапортует пресс-служба клуба.

Напомним, что Тайсон защищал цвета «Шахтёра» с 2013-го года. Он перебрался в стан «горняков» из харьковского «Металлиста». В составе донецкой команды бразильский вингер сыграл 299 поединков, отметившись 55 забитыми мячами и 78 голевыми передачами.

Вместе с «Шахтёром» Тайсон шесть раз становился чемпионом УПЛ, пять раз выигрывал кубок Украины и четыре раза поднимал над головой суперкубок страны.