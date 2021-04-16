Экс-нападающий ЦСКА Эрнандес стал игроком «Флуминенсе»

Бывший форвард московского ЦСКА Абель Эрнандес стал игроком «Флуминенсе».

Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, с уругвайцем заключен контракт до 31 декабря 2021 года.

«Я очень рад, что перешёл в такой большой клуб. Здесь прекрасная команда и отличный тренер. У меня будет возможность сыграть в Кубке Либердаторес, что очень важно.

Конкуренция с Фредом? Да, мы играем на одной позиции и будем конкурировать. Думаю, что мы могли бы составить отличный дуэт. Я приехал сюда, чтобы побеждать», - цитирует Эрнандеса официальный сайт «Флуминенсе».

Предыдущим клубом Эрнандеса был «Интернасьональ».