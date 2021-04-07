«Палмейрас» отреагировал на заражение Луиса Адриано коронавирусом

Руководство «Палмейраса» отреагировало на заражение нападающего Луиса Адриано коронавирусной инфекцией. Футболист нарушил меры предосторожности в период пандемии, отправившись в супермаркет.

«Клуб ставит на первое место благополучие своих сотрудников. «Палмейрас» всегда старается придерживаться карантинных ограничений. Луис Адрино нарушил изоляцию, после чего сдал положительный тест на Covid-19. Он будет наказан», - гласит сообщение бразильского клуба в «Твиттере».

Напомним, что Адриано поиграл в чемпионате России за «Спартак». Бразилец защищал цвета москвичей с 2017-го по 2019-й год.