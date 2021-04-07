Экс-нападающий «Спартака» Адриано нарушил карантин, заразился коронавирусом и попал в ДТП

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07 Апреля 2021, 10:14,
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Бывший форвард московского «Спартака» Луис Адриано, ныне выступающий на родине за «Палмейрас», угодил в скандальную ситуацию.
Футболист посредством своего «Инстаграма» сообщил о том, что подхватил коронавирусную инфекцию. Луис заразился Covid-19 из-за нарушения карантина. Адриано съездил в супермаркет, после чего попал в ДТП.
«Мне не стоило покидать дом. Я признаю свою ошибку. Нужно уважать правила безопасности в это непростое время. Главное - признавать ошибки и учиться на них», - гласит сообщение бразильца.
Из-за заражения коронавирусом Адриано пропустит несколько матчей «Палмейраса».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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