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Экс-нападающий «Спартака» Адриано нарушил карантин, заразился коронавирусом и попал в ДТП

07 Апреля 2021, 10:14,

Бывший форвард московского «Спартака» Луис Адриано, ныне выступающий на родине за «Палмейрас», угодил в скандальную ситуацию.

Футболист посредством своего «Инстаграма» сообщил о том, что подхватил коронавирусную инфекцию. Луис заразился Covid-19 из-за нарушения карантина. Адриано съездил в супермаркет, после чего попал в ДТП.

«Мне не стоило покидать дом. Я признаю свою ошибку. Нужно уважать правила безопасности в это непростое время. Главное - признавать ошибки и учиться на них», - гласит сообщение бразильца.

Из-за заражения коронавирусом Адриано пропустит несколько матчей «Палмейраса».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Луис Адриано
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07 Апреля 2021, 10:39

ХЕТ-ТРИК от Адриано

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