​Тевес: «Месси будет комфортно в Майами»

Бывший аргентинский футболист Карлос Тевес уверен в том, что Лионелю Месси будет комфортно в Майами, где он проведет следующий сезон в составе местного «Интера». По словам Тевеса, в Майами привыкли к знаменитостям и потому не будут особо теребить суперзвезду и чемпиона мира, а также его семью.

- Лео обнаружит в Майами красивый город, в котором его будут любить, но не станут доставать. То же самое касается его семьи. Он сделал оптимальный выбор, в Европе он не мог податься в другой клуб, кроме «Барселоны», - цитирует слова Тевеса итальянское новостное агентство ITASportPress.