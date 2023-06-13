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​Тевес: «Месси будет комфортно в Майами»

13 Июня 2023 • 23:21 Комментировать

Бывший аргентинский футболист Карлос Тевес уверен в том, что Лионелю Месси будет комфортно в Майами, где он проведет следующий сезон в составе местного «Интера». По словам Тевеса, в Майами привыкли к знаменитостям и потому не будут особо теребить суперзвезду и чемпиона мира, а также его семью.

- Лео обнаружит в Майами красивый город, в котором его будут любить, но не станут доставать. То же самое касается его семьи. Он сделал оптимальный выбор, в Европе он не мог податься в другой клуб, кроме «Барселоны», - цитирует слова Тевеса итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Лионель Месси Карлос Тевес Интер Майами
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