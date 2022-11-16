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Арбитр, засчитавший гол рукой Марадоны в 1986 году, пояснил как это случилось

16 Ноября 2022 • 06:30 Комментировать

Тунисский арбитр Али Бин Насер, который обслуживал легендарный матч ЧМ-1986, в котором сборная Аргентины благодаря двум культовым мячам Марадоны одолела англичан, снова высказался по поводу той игры.

Первый гол стал самым скандальным в истории чемпионата мира, второй считается самым красивым. Али Бин Нассер не отрицает, что совершил ошибку, однако вину за это возлагает на своего тогдашнего помощника-лайнсмена.

- Я считаю, что нормально отсудил тот матч. Конечно, то была ошибка - я не заметил игру рукой. Я смотрел после гола на своего болгарского помощника Богдана Дочева, потому что он был ближе и лучше видел ситуацию, но он не подал никакого сигнала. Даже двигаясь к центральному кругу, я продолжал смотреть на него, но он ничего не показывал, - цитирует 78-летнего арбитра Fourfourtwo.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Сборная Англии Cборная Аргентины Али Бин Насер ЧМ-1986
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