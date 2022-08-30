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Чемпионат Аргентины. Примера дивизион

В Аргентине после 24-летней паузы вновь разрешили продавать пиво на стадионах

 
30 Августа 2022 • 03:23 Комментировать

После 24 лет воздержания в Аргентине сняли запрет на продажи пива во время футбольных матчей на стадионе. Пока что это сделано в качестве эксперимента лишь на некоторых стадионах, в частности, на арене «Эстудиантеса», правда, надо заметить, что сейчас речь идет лишь о безалкогольном пиве.

Любопытно, что продаваться будет лишь пиво марки Quilmes, которая стала одним из спонсоров чемпионата, но в Аргентине надеются, что позже будут доступны и другие марки.

Чемпионат Аргентины проводится с 1931 года, по системе осень-весна, так что сейчас там сезон только начинается. Действующим обладателем титула является «Ривер Плейт».

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Аргентины Пиво
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