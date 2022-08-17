В Аргентине фанаты протестуют «с огоньком» - жгут автомобили футболистов

Страсть южноамериканских фанатов футбола известна всем - быть игроком там в некоторых ситуациях опасно, могут и застрелить, как это случилось в 1994 году с игроком колумбийском сборной Андресом Эскобаром.

В Аргентине пока что не стреляют, но зато жгут автомобили игроков. Такой инцидент произошел с футболистами команды «Альдосиви», которая набрала лишь восемь очков после тринадцати туров (то есть из 39 возможных).

После очередного поражения от «Годой Круз» пятеро игроков команды были вынуждены возвращаться домой на альтернативных видах транспорта - их машины были сожжены прямо на стоянке фанатами. Поражение получилось «испепеляющим».

Теперь руководство клуба думает, как наказать... собственных фанатов. И ничего лучшего, кроме как закрыть стадион для посещения, они пока что не придумали.