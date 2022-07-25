Агуэро подался в гольф

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро завершил свою карьеру в прошлом году после того, как у него обнаружились проблемы со здоровьем. Однако он очень активен в социальных сетях - Агуэро с удовольствием участвует в различных стримах, где рассказывает забавные истории из своего футбольного прошлого, следит за ситуацией вокруг Месси и «Барселоны», комментируя те или иные события в этих клубах. А сейчас он сообщил о том, что решил принять участие в турнире по гольфу.

- Ну... Мой первый турнир, - написал футболист в социальной сети.

Пожелаем Серхио и скорейших побед на новом поле деятельности!