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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» хочет видеть ди Марию в аргентинском клубе

22 Июня 2022 • 12:17 Комментировать

Новоиспечённый тренер клуба «Росарио Сентраль» Карлос Тевес хочет пригласить в аргентинскую команду полузащитника Анхеля ди Марию.

Тевес сказал Football Italia, что было бы очень здорово, если бы 34-летний аргентинский футболист вернулся на родину. Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» отметил, что он собирается позвонить Анхелю и спросить его о планах на будущее.

«Ди Мария может подарить молодым футболистам «Росарио Сентраль» бесценный опыт», - добавил Тевес.

Напомним, что на данный момент Анхель ди Мария является свободным агентом. Пресса активно сватает полузащитника в туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Анхель Ди Мария Карлос Тевес Росарио Сентраль
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