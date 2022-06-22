Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» хочет видеть ди Марию в аргентинском клубе

Новоиспечённый тренер клуба «Росарио Сентраль» Карлос Тевес хочет пригласить в аргентинскую команду полузащитника Анхеля ди Марию.

Тевес сказал Football Italia, что было бы очень здорово, если бы 34-летний аргентинский футболист вернулся на родину. Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» отметил, что он собирается позвонить Анхелю и спросить его о планах на будущее.

«Ди Мария может подарить молодым футболистам «Росарио Сентраль» бесценный опыт», - добавил Тевес.

Напомним, что на данный момент Анхель ди Мария является свободным агентом. Пресса активно сватает полузащитника в туринский «Ювентус».