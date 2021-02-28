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​Экс-игрок «Сельты» может сесть в тюрьму после ДТП со смертельным исходом

28 Февраля 2021, 15:21,

Бывший футболист «Сельты» Пабло Кавальеро может получить тюремный срок. Как сообщает Ole, спортивный директор аргентинского «Велеса» сбил человека, управляя своим Volkswagen Tiguan. От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте.

В отношении Кавальеро было открыто уголовное дело по статье «Непреднамеренное убийство».

На решение суда может повлиять тот факт, что погибший мужчина переходил дорогу на участке с плохой освещённостью. Об этом сообщили свидетели.

Пабло Кавальеро выступал за «Сельту» с лета 2000 по конец 2004 года. Он играл на позиции вратаря.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Пабло Кавальеро
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