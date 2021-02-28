​Экс-игрок «Сельты» может сесть в тюрьму после ДТП со смертельным исходом

Бывший футболист «Сельты» Пабло Кавальеро может получить тюремный срок. Как сообщает Ole, спортивный директор аргентинского «Велеса» сбил человека, управляя своим Volkswagen Tiguan. От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте.

В отношении Кавальеро было открыто уголовное дело по статье «Непреднамеренное убийство».

На решение суда может повлиять тот факт, что погибший мужчина переходил дорогу на участке с плохой освещённостью. Об этом сообщили свидетели.

Пабло Кавальеро выступал за «Сельту» с лета 2000 по конец 2004 года. Он играл на позиции вратаря.