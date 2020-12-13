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​Ван дер Ваарт объяснил, почему Марадона лучше Месси

13 Декабря 2020, 14:34,

Global Look Press

Известный в прошлом голландский футболист Рафаэль ван дер Ваарт сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси.

«Лучший игрок из тех, с кем я играл, - это Криштиану Роналду. Речь идёт о машине, способной забить более 700 голов за карьеру. Больше никогда не будет такого игрока, как он или Месси. Из них я предпочитаю Роналду из-за его менталитета и того, что он везде побеждал.

Моим кумиром был Ромарио, но лучшим игроком всех времён является Диего Марадона. Он сделал с «Наполи» что-то уникальное. Благодаря ему они завоевали два скудетто в своей истории. Месси – чемпион, но, поверьте мне, если он перейдёт в какой-то клуб вроде «Гамбурга», то они станут сильнее, но не будут завоёвывать титулы, как это было с Марадоной в «Наполи» и сборной Аргентины», - сказал ван дер Ваарт в интервью Tuttosport.

Напомним, в ноябре Диего Марадона ушёл из жизни.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лионель Месси, Диего Марадона, Рафаэль Ван Дер Ваарт
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