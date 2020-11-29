​Врачу Марадоны предъявили обвинения

Мир скорбит о Диего Марадоне, ушедшем из жизни на этой неделе в возрасте 60 лет. Легендарный футболист умер вскоре после выписки из больницы, где он перенёс операцию на головном мозге.

Как сообщает Marca, в воскресенье врачу Марадоны Леопольдо Луке были предъявлены обвинения. Его подозревают в халатности во время ухода за экс-футболистом.

Судья также санкционировал проведение обысков в доме доктора, а также в клинике, где он работал.

Отмечается, что следствие собирается выяснить ряд вопросов. В их числе вопросы о том, получил ли Марадона разрешение на выписку из больницы после операции, почему за Диего не следили круглосуточно, и почему в доме аргентинца отсутствовал дефибриллятор.