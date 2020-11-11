Экс-игрок «Реала» Гаго завершает карьеру

Аргентинский хавбек Фернандо Гаго, известный по выступлениям за мадридский «Реал», принял решение о завершении игровой карьеры.

«Мы теряем важного футболиста. Решение уже принято, но было бы прекрасно, если бы Фернандо оставался с командой каждый день, даже не выходя на поле», - подтвердил информацию наставник аргентинского «Велес Сарсфилда», за который Гаго играл до недавнего времени.

Кроме мадридского «Реала», 34-летний футболист известен по выступлениям за «Боку Хуниорс», «Рому», «Валенсию».

В составе сборной Аргентины Фернандо сыграл 61 поединок, в которых не отметился результативными действиями.