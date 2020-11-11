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Экс-игрок «Реала» Гаго завершает карьеру

11 Ноября 2020, 08:47,


Аргентинский хавбек Фернандо Гаго, известный по выступлениям за мадридский «Реал», принял решение о завершении игровой карьеры.

«Мы теряем важного футболиста. Решение уже принято, но было бы прекрасно, если бы Фернандо оставался с командой каждый день, даже не выходя на поле», - подтвердил информацию наставник аргентинского «Велес Сарсфилда», за который Гаго играл до недавнего времени.

Кроме мадридского «Реала», 34-летний футболист известен по выступлениям за «Боку Хуниорс», «Рому», «Валенсию».

В составе сборной Аргентины Фернандо сыграл 61 поединок, в которых не отметился результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фернандо Гаго
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Комментарии (1)
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0
Nashterator
11 Ноября 2020, 08:50

Не знал о такой стате в сборной

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