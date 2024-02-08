Головин – в старте «Монако» на игру Кубка Франции

Вечером 8 февраля «Монако» будет играть в Кубке Франции с «Руаном» на выезде. Встреча пройдёт в рамках 1/8 финала национального трофея.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнёт грядущий матч в основном составе. Стартовый свисток игры прозвучит в 22:45, время московское.

Напомним, что Головин, увы, не сыграет в следующем матче монегасков в рамках Лиги 1 против «Тулузы» – он пройдёт 22 февраля в рамках 22 тура французского первенства. Но зато поможет клубу сегодня, а также 11 февраля в игре против «Ниццы» в 21 туре Лиги 1.

Текстовая трансляция матча «Руан» - «Тулуза» будет доступна на нашем портале.