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Франция. Кубок

Головин – в старте «Монако» на игру Кубка Франции

08 Февраля 2024 • 21:59 Комментировать
Руан
...
Монако
1 9.00 X 5.80 2 1.30
Через 0 ч. 25 мин.

Вечером 8 февраля «Монако» будет играть в Кубке Франции с «Руаном» на выезде. Встреча пройдёт в рамках 1/8 финала национального трофея.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнёт грядущий матч в основном составе. Стартовый свисток игры прозвучит в 22:45, время московское.

Напомним, что Головин, увы, не сыграет в следующем матче монегасков в рамках Лиги 1 против «Тулузы» – он пройдёт 22 февраля в рамках 22 тура французского первенства. Но зато поможет клубу сегодня, а также 11 февраля в игре против «Ниццы» в 21 туре Лиги 1.

Текстовая трансляция матча «Руан» - «Тулуза» будет доступна на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

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