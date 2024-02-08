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Чемпионат Франции. Лига 1

Балогун почти три месяца не забивал за «Монако»

08 Февраля 2024 • 23:31 Комментировать
Руан
1:1
Монако
1 9.00 X 5.80 2 1.30
2-й тайм

В матче 1/8 финала Кубка Франции форвард «Монако» Фоларин Балогун поразил ворота «Руана». Это произошло на 35-й минуте игры, нападающий сам же заработал 11-метровый удар – и сам его точно исполнил.

Любопытно, что до 8 февраля Балогун в последний раз отличался за «Монако» почти три месяца назад – 24 ноября. Тогда он забивал в ворота «ПСЖ», а после – как отрезало, форвард во всех турнирах не мог забить за свой клуб.

Следить за текстовой трансляцией матча «Руана» и «Монако» можно на нашем портале. К своему логическому завершению близится первый тайм, грядёт тайм второй. «Монако» впереди, 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Фоларин Балогун

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