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Франция. Кубок

«ПСЖ» против «Ниццы», «Лион» против «Страсбурга»: состоялась жеребьёвка Кубка Франции

08 Февраля 2024 • 22:45 Комментировать
Руан
0:1
Монако
1 9.00 X 5.80 2 1.30
1-й тайм

Прошла жеребьёвка стадии 1/4 финала Кубка Франции. Пары четвертьфиналистов турнира выглядят следующим образом:

«ПСЖ» - «Ницца»

«Лион» - «Страсбург»

«Ренн» - «Ле-Пюи»

Ещё одна пара сформируется вечером 8 февраля. В рамках неё «Валенсьен» встретится либо с «Монако», либо с «Руаном». Прямо сейчас эти два клуба проводят очный матч на стадии 1/8 финала турнира. Его текстовую трансляцию проводит наш сайт. Любопытно, что в первой паре четвертьфиналистов встречаются две первые команды Лиги 1.

Напомним, что действующим обладателем Кубка Франции является «Тулуза». Ориентировочно матчи грядущей стадии турнира пройдут в конце февраля.

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