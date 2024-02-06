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Чемпионат Франции. Лига 1

Глеб: Головин хорошо вписался бы в игру «Барселоны» или «Арсенала»

06 Февраля 2024 • 18:21 Комментировать
Руан
...
Монако
1 9.00 X 5.70 2 1.30
08.02 22:45

Экс-игрок «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Если рассуждать, дорос ли Головин до уровня «Барселоны» и Арсенала», то Александр хорошо вписался бы в эти команды. Футбол «Барсы» и «Арсенала» подходит для него», — приводит слова Глеба «Чемпионат».

В текущей кампании 27-летний футболист принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и записал на свой счет четыре ассиста.

Трудовой договор Головина с «Монако» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость россиянина в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Барселона Арсенал Лондон Александр Глеб Александр Головин ещё теги

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